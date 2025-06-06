Путин: некоторые страны копируют устройство российских беспилотников

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые российские беспилотные системы являются самыми передовыми в мире и превосходят иностранные аналоги. «В мире наблюдается огромный интерес к боевым и гражданским БПЛА России»,— добавил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Отмечу, что за последние годы наши инженеры, конструкторы добились заметного прогресса»,— сказал господин Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (цитата по сайту Кремля). По словам президента, некоторые страны копируют технологии российских беспилотников. «Россия реализует специальный нацпроект, чтобы нарастить объем и качество работ в области беспилотников»,— добавил Владимир Путин.

Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» был утвержден в 2024 году. Объем финансирования из федерального бюджета до 2030 года составит 696 млрд руб. К концу этого срока ожидается производство 32,5 тыс. гражданских беспилотников в год.

О сфере БПЛА в России — в материале «Ъ» «Беспилотники кружат над заказчиками».