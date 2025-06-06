Савельев: Россия в этом году произвела более 3,2 тыс. гражданских беспилотников
Производство гражданских беспилотников в России соответствует планам нацпроекта, заявил вице-премьер Виталий Савельев. До 2030 года должно быть создано 46 тыс. БПЛА. Сумма финансирования нацпроекта превысит 283 млрд руб.
Виталий Савельев
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«За прошлый год объем производства гражданских БАС вырос более чем в два с половиной раза в сравнении с 2023 годом. В этом году произведено уже более 3200 БАС»,— сказал господин Савельев на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, на котором присутствовал президент России Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).
Также он рассказал, что для реализации этого федерального проекта сформирован перечень мер поддержки отечественных БАС. В них входит программа льготного лизинга, субсидирование летного часа и возможность предоставления скидки для отечественных баз. Сейчас в реестр Минпромторга входят 42 модели гражданских беспилотников 15 российских производителей.
Подробнее о перспективах развития беспилотных систем — в материале «Самостоятельная авиация».