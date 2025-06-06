Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках бренда «Папа может»

Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в сосисках «Молочные» производства Останкинского мясокомбината, которые реализовывались через сеть магазинов «Светофор» в Тверской области. Протокол проверки опубликован в ФГИС «Единый реестр проверок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Опасная партия была произведена на мощностях мясокомбината в городе Гагарин Смоленской области, где сконцентрированы основные животноводческие и перерабатывающие производства предприятия.

Останкинский мясокомбинат выпускает продукцию под брендами «Папа может», «Останкино», «Коровино» и «Советское наследие». Сальмонелла —возбудитель заболеваний, среди которых брюшной тиф и сальмонеллез.