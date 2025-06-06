Карлос Алькарас стал первым финалистом Roland Garros

Испанец Карлос Алькарас во второй раз подряд вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Его соперник по полуфиналу итальянец Лоренцо Музетти не смог продолжить матч, снявшись при счете 6:4, 6:7 (3:7), 0:6, 0:2 из-за травмы левого бедра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Алькарас

Фото: Denis Balibouse / Reuters Карлос Алькарас

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. При счете 0:5 в третьем сете Музетти оказывал помощь физиотерапевт. Между третьим и четвертым сетом итальянцу вновь потребовалась его помощь. Первые два сета проходили в упорной борьбе. Однако, уступив на тай-брейке второй партии, Музетти стал испытывать проблемы с передвижением по корту, проиграл восемь геймов подряд и снялся.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас является действующим победителем Roland Garros. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева.

Соперником Алькараса по финалу станет победитель встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ни разу не доходил до финала Roland Garros, и трехкратным победителем турнира сербом Новаком Джоковичем, занимающим шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Roland Garros — турнир Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Его общий призовой фонд составляет €56,3 млн. Финал в мужском одиночном разряде пройдет 8 июня.

Таисия Орлова