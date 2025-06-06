На Кубани рассмотрят введение ЧС из-за засухи

Власти Краснодарского края рассматривают введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Ленинградском муниципальном округе и северной зоне региона для поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи. Соответствующее поручение глава Кубани Вениамин Кондратьев дал вице-губернатору Андрею Коробке, сообщила пресс-служба администрации региона.

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Губернатор отметил нехватку воды на отдельных полях из-за засушливых условий. «Не оставим наших хлеборобов, которые весь год живут за счет работы в поле, своим трудом кормят регион и страну. Потеря даже части урожая напрямую влияет на их финансовое благополучие. Если не поможем этим людям — больше не получим рекордных урожаев. Поэтому необходимо минимизировать и компенсировать их возможные убытки»,— заявил господин Кондратьев.

Согласно прогнозам, на севере Южного федерального округа в июне ожидается меньше осадков, чем в аналогичный засушливый период прошлого года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что аграрии Краснодарского края подготовились к уборочной кампании, несмотря на сложные погодные условия. Основные работы стартуют во второй половине июня.

Анна Гречко