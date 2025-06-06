Аграрии Краснодарского края начнут уборку в конце июня

Аграрии Краснодарского края подготовились к уборочной кампании, несмотря на сложные погодные условия. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Федор Дерека на совещании под руководством замминистра сельского хозяйства России Андрея Разина, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, ряд субъектов ЮФО уже начали сбор раннего картофеля и ягод. Основные работы стартуют во второй половине июня. Андрей Разин подчеркнул важность получения максимальной урожайности с каждого засеянного гектара.

Федор Дерека доложил, что осенью был заложен хороший фундамент для получения урожая зерна. Кубанские фермеры засеяли озимыми культурами 1,8 млн га, включая 1,6 млн га пшеницы.

«Запасы продуктивной влаги сейчас также недостаточны. Прогнозы по урожаю сдержанные. Особенно сложная ситуация в северных районах края. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в настоящее время рассматривается вопрос о введении ЧС в нескольких муниципалитетах»,— заявил Федор Дерека.

Министр отметил готовность аграриев региона к уборочной кампании, которая начнется в третьей декаде июня. В краевом минсельхозе будет функционировать координационный штаб для оперативного решения проблемных вопросов в период жатвы. Ресурсами для своевременного и качественного проведения уборочной кампании фермеры края обеспечены полностью.

Сейчас заготовлено почти 12 тыс. т сена, что составляет 9% от общего плана. Также сформировано более 490 тыс. т сенажа — 67%. Кроме того, стартовала уборка овощных культур в открытом грунте — хозяйства начали убирать овощной горох, запустились консервные комбинаты. Работа ведется в штатном режиме.

Анна Гречко