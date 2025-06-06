В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотных катеров

В Новороссийске отменили режим ограничений, который был введен из-за угрозы применения безэкипажных катеров. Опасности для местных жителей нет, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Об опасности применения морских судов стало известно днем 6 июня. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко призывал жителей первой береговой линии при включении сирен укрыться в помещениях.

Кроме того, власти организовали эвакуацию людей с прибрежной зоны пляжа Алексино в целях обеспечения безопасности. До отмены мер гражданам запрещалось приближаться к линии воды и находиться на первой береговой полосе.

Также был введен запрет на выход в акваторию маломерных и прогулочных судов, включая суда, не подлежащие регистрации, спортивные парусники и надувные плавсредства. Под ограничения попало оборудование для водных видов спорта: гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и аналоги. Были приостановлены любые подводные работы и водолазные спуски.

Анна Гречко