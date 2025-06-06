В Новороссийске людей эвакуировали с пляжа

В Новороссийске введен режим ограничений в связи с объявленной угрозой применения безэкипажных катеров. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в целях обеспечения безопасности была организована эвакуация людей с прибрежной зоны пляжа Алексино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

До отмены мер гражданам запрещено приближаться к линии воды и находиться на первой береговой полосе. Под запрет также попал выход в акваторию маломерных и прогулочных судов, включая суда, не подлежащие регистрации, спортивные парусники, надувные плавсредства, а также оборудование для занятий водными видами спорта — гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и аналоги. Приостановлены любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

Ранее глава города Андрей Кравченко сообщил, что в Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров. Глава администрации призвал жителей первой береговой линии при включении сирен — сигнала «Внимание всем» — укрыться в безопасных помещениях.

Вячеслав Рыжков