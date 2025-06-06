В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров

Власти Новороссийска объявили об угрозе применения безэкипажных катеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Глава администрации призвал жителей первой береговой линии при включении сирен — сигнала «Внимание всем» — укрыться в безопасных помещениях. Градоначальник также предупредил горожан не находиться на открытом пространстве около моря.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)»,— написал господин Кравченко.

Мэр Новороссийска попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в социальных сетях, на странице администрации, радио «Новая Россия» и телеканале «Новороссийск».

Анна Гречко