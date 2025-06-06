Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте в Рязанской области

Пресс-служба Росгвардии сообщила о предотвращении теракта на военном объекте в Рязанской области. Злоумышленник планировал совершить теракт «с применением БПЛА». При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован, сообщили в ведомстве.

Взрывотехники ОМОНа обезвредили подготовленные к запуску два беспилотника. В качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство БПЛА позволяло осуществлять их запуск и управление дистанционно с большого расстояния. У задержанного также обнаружили травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, говорится в заявлении.