Блогера Рустама Солнцева и Андрея Пивоварова объявили иноагентами

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов восемь человек. Общее число иностранных агентов, согласно реестру, достигло 1012.

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6 июня в реестр иноагентов были внесены:

Андрей Пивоваров, политик;

Олег Козловский, политик;

Рустам Калганов (Солнцев), блогер и экс-участник «Дома-2»;

Руслан Кутаев, президент общественной организации «Ассамблея народов Кавказа» (признана нежелательной организацией);

Наталия Секретарева, юрист;

Денис Шедов, правозащитник, юрист «Мемориала» (признан иностранным агентом и ликвидирован);

Виолетта Фицнер, юрист «Мемориала» (признан иностранным агентом и ликвидирован) и «ОВД-Инфо» (признан иноагентом);

Елена Жемкова, исполнительный директор международного общества «Мемориал» (признан иноагентом).

Согласно сообщению Минюста, они были внесены в реестр иностранных агентов по следующим основаниям: