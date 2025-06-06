Блогера Рустама Солнцева и Андрея Пивоварова объявили иноагентами
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов восемь человек. Общее число иностранных агентов, согласно реестру, достигло 1012.
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6 июня в реестр иноагентов были внесены:
- Андрей Пивоваров, политик;
- Олег Козловский, политик;
- Рустам Калганов (Солнцев), блогер и экс-участник «Дома-2»;
- Руслан Кутаев, президент общественной организации «Ассамблея народов Кавказа» (признана нежелательной организацией);
- Наталия Секретарева, юрист;
- Денис Шедов, правозащитник, юрист «Мемориала» (признан иностранным агентом и ликвидирован);
- Виолетта Фицнер, юрист «Мемориала» (признан иностранным агентом и ликвидирован) и «ОВД-Инфо» (признан иноагентом);
- Елена Жемкова, исполнительный директор международного общества «Мемориал» (признан иноагентом).
Согласно сообщению Минюста, они были внесены в реестр иностранных агентов по следующим основаниям:
- Андрей Пивоваров — распространял материалы иноагентов;
- Олег Козловский — участвовал в создании материалов иноагентов, распространял материалы нежелательных организаций, участвует в таких организациях;
- Рустам Калганов (Солнцев) — распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, пропагандировал ЛГБТ-отношения («Движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено).
- Руслан Кутаев — выступал против СВО, участвовал в создании материалов иноагентов, руководит нежелательной организацией;
- Наталия Секретарева — создавала материалы иноагентов, входит в руководство организации, признанной иноагентом.
- Денис Шедов — работает в организации, признанной иноагентом.
- Виолетта Фицнер — участвовала в создании материалов иноагентов, обеспечивает деятельность организации-иноагента.
- Елена Жемкова — участвовала в создании материалов иноагентов и нежелательной организации.