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Коммерсантъ FM
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Блогера Рустама Солнцева и Андрея Пивоварова объявили иноагентами

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов восемь человек. Общее число иностранных агентов, согласно реестру, достигло 1012.

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Андрей Пивоваров (признан иноагентом)

Андрей Пивоваров (признан иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Рустам Солнцев (признан иноагентом)

Рустам Солнцев (признан иноагентом)

Фото: @solncevrusya (признан иноагентом)

Елена Жемкова (признана иноагентом)

Елена Жемкова (признана иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Олег Козловский (признан иноагентом)

Олег Козловский (признан иноагентом)

Фото: @kozlovsky (признан иноагентом)

Наталия Секретарева (признана иноагентом)

Наталия Секретарева (признана иноагентом)

Фото: @hrc_memorial (признан иностранным агентом)

Виолетта Фицнер (признана иноагентом)

Виолетта Фицнер (признана иноагентом)

Фото: @hrc_memorial (признан иностранным агентом)

Денис Шедов (признан иноагентом)

Денис Шедов (признан иноагентом)

Фото: @hrc_memorial (признан иностранным агентом)

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Андрей Пивоваров (признан иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Рустам Солнцев (признан иноагентом)

Фото: @solncevrusya (признан иноагентом)

Елена Жемкова (признана иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Олег Козловский (признан иноагентом)

Фото: @kozlovsky (признан иноагентом)

Наталия Секретарева (признана иноагентом)

Фото: @hrc_memorial (признан иностранным агентом)

Виолетта Фицнер (признана иноагентом)

Фото: @hrc_memorial (признан иностранным агентом)

Денис Шедов (признан иноагентом)

Фото: @hrc_memorial (признан иностранным агентом)

6 июня в реестр иноагентов были внесены:

  • Андрей Пивоваров, политик;
  • Олег Козловский, политик;
  • Рустам Калганов (Солнцев), блогер и экс-участник «Дома-2»;
  • Руслан Кутаев, президент общественной организации «Ассамблея народов Кавказа» (признана нежелательной организацией);
  • Наталия Секретарева, юрист;
  • Денис Шедов, правозащитник, юрист «Мемориала» (признан иностранным агентом и ликвидирован);
  • Виолетта Фицнер, юрист «Мемориала» (признан иностранным агентом и ликвидирован) и «ОВД-Инфо» (признан иноагентом);
  • Елена Жемкова, исполнительный директор международного общества «Мемориал» (признан иноагентом).

Согласно сообщению Минюста, они были внесены в реестр иностранных агентов по следующим основаниям:

  • Андрей Пивоваров — распространял материалы иноагентов;
  • Олег Козловский — участвовал в создании материалов иноагентов, распространял материалы нежелательных организаций, участвует в таких организациях;
  • Рустам Калганов (Солнцев) — распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, пропагандировал ЛГБТ-отношения («Движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено).
  • Руслан Кутаев — выступал против СВО, участвовал в создании материалов иноагентов, руководит нежелательной организацией;
  • Наталия Секретарева — создавала материалы иноагентов, входит в руководство организации, признанной иноагентом.
  • Денис Шедов — работает в организации, признанной иноагентом.
  • Виолетта Фицнер — участвовала в создании материалов иноагентов, обеспечивает деятельность организации-иноагента.
  • Елена Жемкова — участвовала в создании материалов иноагентов и нежелательной организации.

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