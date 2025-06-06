В Черном море начали демонтаж танкера «Волгонефть-212»

Специалисты приступили к демонтажу кормовой части танкера «Волгонефть-212», затонувшего в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работы по срезке начались 6 июня 2025 года. В районе крушения завершили инженерные изыскания и продолжается установка свай вокруг затонувших фрагментов судна. В сухом доке Новороссийска стартовала сборка металлических элементов для трех коффердамов.

Водолазные группы под руководством Морспасслужбы регулярно обследуют затонувшие части танкера. По состоянию на 6 июня собрано 917 т замазученного грунта. В прибрежных работах участвуют 153 человека, в море — шесть. Операцию выполняют семь судов и восемь эжекторных установок.

Ранее, 21 марта 2025 года, комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации после крушения танкеров утвердила план по извлечению затонувших частей двух судов. Позднее, 14 апреля, правительство РФ объявило о выделении более 1 млрд руб. на демонтаж надстроек танкеров и разработку коффердамов. Еще 7,5 млрд руб. были дополнительно направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех защитных конструкций.

Подъем и утилизация фрагментов танкера завершатся в 2026 году. Операция пройдет в четыре этапа: срезка выступающих частей, установка защитных коффердамов, откачка мазута и полный подъем фрагментов с коффердамами.

Первый коффердам над затонувшими частями танкера установят к 10 октября 2025 года.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» с грузом мазута затонули 15 декабря 2024 года во время сильного шторма в Керченском проливе. Объем нефтепродуктов на обоих судах оценивается в 9 тыс. т, при крушении в Черное море вытекло около 2,4 тыс. т мазута.

Анна Гречко