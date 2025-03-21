Комиссия утвердила план по подъему затонувших танкеров в Керченском проливе

Комиссия по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе утвердила план подъема затонувших частей судов со дна Черного моря. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, его слова приводят «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Решение далось нам непросто. Мы консультировались с научно-техническим сообществом, экспертами и практиками, имеющими опыт подъема подобных объектов», — заявил Савельев.

Части судов накроют коффердамами и через специальные люки откачают мазут. В настоящее время комиссия определяет методы очистки нефтепродуктов.

Как уточнил министр транспорта РФ Роман Старовойт, после завершения откачки нефтепродуктов затонувшие фрагменты судов поднимут с использованием стандартных технологий. Локализация объектов должна быть обеспечена до начала осенних штормов, что позволит исключить попадание мазута в акваторию. В 2026 году, после получения необходимых технологий, планируется извлечение коффердамов и всех трех частей судов.

Вячеслав Рыжков