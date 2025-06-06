В Сочи в 2025 году расширят приют для животных

В Сочи в 2025 году планируют завершить второй этап строительства муниципального приюта для бездомных животных, что позволит удвоить его вместимость. В администрации города «Ъ-Сочи» сообщили, что в настоящее время ведется расчет стоимости проектно-изыскательских работ, после чего будет составлена смета завершения строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Созданное в 2022 году постановлением мэрии МКУ «Центр по обращению с животными без владельцев» стало первым муниципальным приютом такого профиля в Краснодарском крае. Учреждение занимается отловом, транспортировкой, вакцинацией, маркировкой, стерилизацией и возвратом животных на прежние места обитания при отсутствии признаков агрессии, а также поиском новых владельцев. Помимо него в Сочи функционируют восемь частных приютов.

В генеральном плане города предусмотрено размещение новых приютов на двух дополнительных участках, вопрос находится в стадии проработки. Власти считают, что расширение приюта повысит эффективность работы с безнадзорными животными и улучшит условия их содержания.

В 2024 году в Сочи было отловлено 1,1 тыс. собак, стерилизована 1 тыс. С начала 2025 года по 30 мая отловлено 534 животного (в аналогичном периоде прошлого года — 431), стерилизовано 452 (в 2024 году — 309). По последним данным, в приюте содержится 261 собака.

Вячеслав Рыжков