В Тюменской области вводится новая мера поддержки для детей участников СВО
Дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) и обучающихся в вузах, техникумах и колледжах Тюменской области, с 1 сентября будут получать ежемесячную дополнительную выплату в размере государственной социальной стипендии, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Александр Моор
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Соответствующее постановление подписано по итогам президиума правительства Тюменской области. Эта мера поддержки является совместной инициативой регионального правительства и прокуратуры Тюменской области.
Напомним, в Тюменской области действуют 37 мер поддержки участников СВО. В области бесплатно предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства тех, кто награжден и является Героем России либо награжден любым из орденов.