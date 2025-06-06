Накопленному обсуждают наследуемое

Депутаты предлагают расширить права наследования пенсионных накоплений. Речь идет о тех деньгах, которые россияне откладывали на старость с 2002-го по 2014 год. Они формировались за счет взносов работодателя или самих будущих пенсионеров. Сейчас накопительная часть пенсии передается по наследству только в двух случаях: если человек умер до назначения пенсии или если он выбирал срочный, а не пожизненный порядок выплат. Как пишут «Известия», в Госдуме подготовили законопроект, который даст право родственникам претендовать на такое наследство, в том числе и после назначения бессрочной выплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, кого могут коснуться изменения, рассказала руководитель практики семейного и наследственного права IPN Partners Светлана Иванова: «Накопительное — это то, что формировалось ранее, реформа действовала с 2002-го по 2014 год, и речь идет о накоплениях за этот период. После 2014 года это было отменено, то есть у людей, которые официально работают, вообще нет накопительной части, она будет формироваться, только если гражданин примет решение перечислять сам какую-то часть от своей зарплаты на накопительную часть пенсии. Только при условии, если гражданин умер до того, как он в принципе начал получать пенсию, наследники смогут претендовать на эту накопительную часть, либо если он получал ее не бессрочно».

По мнению авторов инициативы, существующая система снижает интерес к добровольным взносам и создает ощущение потери контроля над своими деньгами. Но, как отмечают в Центробанке, изменения могут затронуть финансовую устойчивость системы пенсионного страхования. Руководитель практики частных клиентов Юридической компании «Митра», партнер петербургского офиса Алина Лактионова сомневается, что идея будет быстро одобрена: «Банк России предостерегает от пересмотра действующих правил, потому что принцип пожизненных выплат основан на перераспределении неиспользованных средств в пользу других пенсионеров. Я не думаю, что достаточно быстро все это будет рассмотрено, нужно просчитывать, как вообще инициатива скажется на бюджете страны.

То есть это не просто изменение в законодательстве, которое открывает новые возможности, нужно понимать, что оно затрагивает, помимо наследственного права, и бюджет.

В случае смерти гражданина до назначения ему пенсии право на получение этой накопительной части имеют его наследники, указанные в заявлении о распределении средств, либо наследники по закону. Они должны обратиться в ПФР или в этот негосударственный пенсионный фонд и, соответственно, получить деньги. Если же человек уже получал пенсию, но умер, не исчерпав накопительную часть, то она не наследуется и остается в пенсионном фонде, как бы это и является предметом обсуждения. Но эта инициатива затрагивает очень много аспектов».

Инициатива выглядит разумно, но недоверие к этой системе вызвано другими факторами, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Сейчас сложно говорить о рисках для экономики, скорее, главные риски существуют для пенсионной системы вообще, но все равно главный пенсионный риск в России состоит в том, что сама демографическая ситуация является риском.

Грубо говоря, иссякают ресурсы не столько для программы пенсионных накоплений, сколько для программ гарантированных пенсий.

Что касается программ долгосрочных сбережений, программ пенсионного накопления, депутаты Госдумы вполне логично считают, что, конечно, людям будет лучше, если пенсионные накопления, полученные в результате начисления бессрочных пенсий, будут наследоваться. Идея, которая вполне логичная, казалось бы. Но главная причина недоверия к этой системе состоит в том, что и государство нередко не исполняло свои обязательства, и сама ситуация в стране очень сильно менялась: каждые 15 лет возникала некоторая новая экономическая реальность, и людям очень трудно планировать такие накопления».

Депутаты также рассматривают изменения в инвестиционной политике пенсионных фондов. Сейчас большая часть вложений приходится на государственные облигации с низкой доходностью. Как добавляют «Известия», в Госдуме убеждены, что использование более доходных, но контролируемых инструментов, например, корпоративных облигаций, акций российских компаний или инфраструктурных проектов, могут повысить привлекательность системы.

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Анна Кулецкая