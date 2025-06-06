Набиуллина: ставки по депозитам останутся выше инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ожидает массового перетока средств населения с вкладов на фондовый рынок. Она пояснила, что Центробанк намерен снижать ключевую ставку только по мере замедления инфляции, так что ставки по вкладам будут оставаться выше инфляционного показателя.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ставки по рублевым вкладам высокие, вы можете открыть вклад на год под 18–20%, в то время как инфляция в этом году... будет более чем в два раза ниже и дальше продолжит замедляться»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (трансляция ведется на сайте ЦБ).

Председатель Банка России назвала замедление инфляции главным фактором, который обеспечивает доходность вкладов. При этом ставки по рублевым кредитам также останутся выше инфляции.

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%. По данным ЦБ, в апреле инфляция замедлилась до 6,2% в годовом выражении. В среднем в первом квартале 2025 года показатель составлял 8,2%.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ пошел на снижение».