BCG уволила партнеров за работу в секторе Газа

Американская консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) сообщила, что уволила двух своих североамериканских партнеров за работу в скандально известном гуманитарном проекте в секторе Газа. Поводом для увольнения стало то, что они продолжали работу в проекте даже после того, как BCG из него вышла. Имена уволенных не раскрываются. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramadan Abed / Reuters Фото: Ramadan Abed / Reuters

Проект под названием «Гуманитарный фонд Газы» (GHF) занимался распределением гуманитарной помощи в секторе Газа. Проект создавался при участии BCG, которая устанавливала цены для подрядчиков. Фонд начал работать в Газе 26 мая, выдавая жителям продовольствие, одежду и другие вещи в нескольких распределительных центрах.

Как показали первые же дни, фонд не справлялся с работой — распределение помощи регулярно сопровождалось давкой и стрельбой со стороны следящих за порядком израильских военнослужащих. Уже 30 мая BCG приняла решение отказаться от участия в проекте. 3 июня BCG объявила о внутреннем расследовании гуманитарного проекта, а также в отношении работавших в нем партнеров. Тогда же компания сообщила, что один из партнеров на время проверки был отправлен в административный отпуск.

В настоящее время проверка продолжается, и, как сообщает WSJ со ссылкой на заявление консалтинговой компании, та «намерена принять все необходимые меры для решения проблем, которые будут выявлены».

Алена Миклашевская