«Нижегородская областная фармация» подала иск к минздраву на 2,25 млрд рублей

Государственный поставщик лекарств и медицинских изделий «Нижегородская областная фармация» (НОФ) подал иск к региональному минздраву почти на 2,25 млрд руб. Дело зарегистрировано Арбитражным судом Нижегородской области 5 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дату рассмотрения иска пока не назначили. Как писал «Ъ-Приволжье», просроченная кредиторская задолженность госбольниц региона перед НОФ на начало 2025 года достигла почти 2 млрд руб. К тому моменту поставщик выиграл ряд судебных дел и намеревался подать иски еще к полусотне лечебных учреждений, не исключая, что привлекут региональный минздрав по просроченным обязательствам. На ноябрь 2024 года общая кредиторская задолженность больниц за счет средств ОМС составляла 4,7 млрд руб.

Среди поданных исков НОФ непосредственно к медучреждениям — требование 150,8 млн руб. с детской областной больницы.

Галина Шамберина