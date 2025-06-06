Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев назначен исполняющим обязанности главы Минздрава республики. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства.

Сегодня Марсель Миннуллин покинул должность министра здравоохранения Татарстана по собственному желанию. Он занимал этот пост почти 2,5 года.

Уход главы Минздрава Татарстана произошел на фоне показаний, которые дал против него главврач Нижнекамской ЦРБ Руслан Валеев. Господин Валеев сообщил следствию, что Марсель Миннуллин дал ему указание заключить контракт с компанией «Поликомплекс» на поставку лекарств. Вместо этих препаратов были использованы другие средства.

UPD: информация о том, что Альмир Абашев назначен и.о. министра здравоохранения Татарстана была удалена с сайта. В пресс-службе министерства на вопрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

Диана Соловьёва