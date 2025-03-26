Экс-замминистру спорта Ростовской области Светлане Гадаровой продлили арест

Бывший заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова останется под стражей до 19 апреля. Таким образом, Ленинский районный суд Ростова продлил срок ее ареста еще на один месяц. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Светлане Гадаровой продлевают срок содержания в СИЗО уже в четвертый раз. Ее арестовали в сентябре 2024 года по подозрению в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с сентября по декабрь 2023 года она получила от супруга директора коммерческой компании 80 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство по службе. Взамен она гарантировала предприятию победу в конкурсе на заключение госконтракта.

Сергей Иванов