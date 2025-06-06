Спасенного из подвала медвежонка передали в Ульяновский зоопарк

Медвежонок, которого полицейские обнаружили в подвале частного дома в Самарской области, отправился в Ульяновский зоопарк. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Перед этим силовики обратили внимание на беспокойное поведение собаки на территории частного домовладения в Волжском районе Самарской области. Она несколько раз подбегала к двери подвала.

Полиция потребовала от хозяина дома открыть дверь в подвал и обнаружила там животное. Владелец пояснил, что нашел животное на трассе и решил приютить у себя дома. Силовики сообщили о ситуации в природоохранную прокуратуру и передали животное сотрудникам ведомства.

Георгий Портнов