В Самарской области полиция нашла медвежонка при обыске частного дома

Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия в Волжском районе после того, как обратили внимание на беспокойное поведение собаки хозяина местного дома. Животное периодически подбегало ко входу в подвал. Полиция потребовала, чтобы хозяин открыл дверь помещения, и обнаружила внутри медвежонка. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Как пояснил гражданин, медвежонка он подобрал на трассе, возвращаясь из Башкортостана»,— говорится в сообщении.

Полиция передала информацию сотрудникам природоохранной прокуратуры. Представители надзорного ведомства забрали животное. Его планируется передать в зоопарк.

Георгий Портнов