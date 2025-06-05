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В Самарской области полиция нашла медвежонка при обыске частного дома

Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия в Волжском районе после того, как обратили внимание на беспокойное поведение собаки хозяина местного дома. Животное периодически подбегало ко входу в подвал. Полиция потребовала, чтобы хозяин открыл дверь помещения, и обнаружила внутри медвежонка. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Как пояснил гражданин, медвежонка он подобрал на трассе, возвращаясь из Башкортостана»,— говорится в сообщении.

Полиция передала информацию сотрудникам природоохранной прокуратуры. Представители надзорного ведомства забрали животное. Его планируется передать в зоопарк.

Георгий Портнов

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