Суд продлил арест экс-губернатору Курской области Смирнову

Мещанский суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову. Обвиняемый в хищении средств, выделенных на строительство защитных сооружений, останется в СИЗО до 15 сентября.

Алексей Смирнов в ходе заседания заявил судье, что не будет скрываться от следствия, если мера пресечения будет смягчена. Он просил суд перевести его под домашний арест, указывает ТАСС.

Экс-глава региона Смирнов, его бывший заместитель Алексей Дедов и частично признавший вину в растрате (ст. 160 УК РФ) экс-депутат областной думы Максим Васильев в апреле были доставлены в Москву и помещены под стражу. В четверг врио губернатора Александр Хинштейн заявил о чрезвычайной ситуации с коррупцией в Курской области.