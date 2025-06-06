Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов после решения ЦБ снизить ставку до 20%

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) в моменте достиг в 2910,52 пункта, свидетельствовали данные торговой площадки на 13:32. Резкий рост произошел впервые с 14 мая.

Двумя минутами ранее Банк России объявил решение совета директоров по ключевой ставке. Показатель был снижен до 20% годовых. Такое решение принято впервые за три года. В предыдущий раз регулятор смягчал денежно-кредитную политику в сентябре 2022 года — тогда ставку опустили с 8% до 7,5%.

По состоянию на 13:57 индекс Мосбиржи снизился до 2865,81 пункта, демонстрируя общее повышение к закрытию предыдущего дня на 0,3%.