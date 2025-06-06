Власти Москвы начали проектировать новый участок Сокольнической линии метро

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы готовит проект планировки территории для продления Сокольнической (красной) линии метро, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов. Его слова приводит пресс-служба столичной мэрии. Линию планируется продлить на северо-восток и построить там две станции — «МГСУ» и «Ярославскую».

«Для жителей Ярославского района ближайшей станцией метрополитена является ''ВДНХ'' Калужско-Рижской линии. Сейчас время подъезда к станции в часы пик составляет до 30 минут... Планируется, что до новых станций жители близлежащих домов смогут добираться всего за 5–10 минут»,— пояснил господин Ефимов.

Участок протяженностью 8,5 км будет проходить под национальным парком «Лосиный остров». В релизе мэрии отмечается, что территорию парка в ходе работ не затронут.

О том, как столичные власти стремятся ускорить перевозки пассажиров,— в материале «Ъ» «Электричкам поднимут частоту».

Полина Мотызлевская