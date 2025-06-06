В Оренбуржье на четыре часа объявлялась тревога из-за угрозы атаки БПЛА
Тревога из-за угрозы атаки беспилотной вражеской авиации была объявлена в Оренбургской области утром в пятницу, 6 июня. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Предупреждение было объявлено в 6:31 (MSK+2). Тревогу отменили в 10:52.
По информации Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской и Тамбовской областями, также над Московским регионом и Республикой Крым. В Самарской области утром закрывался на прием и выпуск самолетов аэропорт Курумоч. В настоящее время он работает в штатном режиме.