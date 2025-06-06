Самарский аэропорт закрывался из-за угрозы атаки БПЛА

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в самарском аэропорту Курумоч утром в пятницу, 6 июня. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самарский аэропорт был закрыт с 7:08 до 8:39 (MSK). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Перед этим в Самарской области неоднократно объявлялась тревога из-за угрозы атаки БПЛА. 5 апреля текущего года над регионом были сбиты шесть беспилотников. Они атаковали предприятие в Чапаевске.

В результате налета никто не погиб и не пострадал. На предприятии произошло возгорание, но его быстро ликвидировали.

Георгий Портнов