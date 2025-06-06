Сквер «Семейный» в Тамани и детская площадка в Таманском построены в рамках проекта народных инициатив «Твой голос, Тамань!»

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, завершила два народных проекта благоустройства в Темрюкском районе: сквер «Семейный» в Тамани и детскую площадку в Таманском. Локации расположены в пешей доступности 2 тысяч жителей и могут принять одновременно более 100 детей разных возрастов. Ранее эти объекты победили в онлайн-голосовании на сайте «Твой голос, Тамань!», который компания создала для поиска самых важных социальных инициатив. Инвестиции в реализацию двух проектов составили более 27,5 млн рублей.

Фото: Компания «ОТЭКО»

В Тамани на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта на площади более 3,6 тысячи квадратных метров появился комплекс для полноценного семейного отдыха с детскими игровыми комплексами, уличными тренажерами, спортплощадкой для волейбола, футбола и баскетбола, а также пешеходными дорожками с уличным освещением и комфортабельными лавочками с навесами от солнца. Благоустройство включало выделение автопарковок и озеленение территории. Более чем на тысяче квадратных метров администрация Таманского сельского поселения высадила клены и акации премиальных сортов, ели глаука и туи вудварди.

На торжественной церемонии открытия сквера красную ленточку перерезали почетные жители Тамани: члены многодетной семьи Кущяк и председатель ТОС «Родники» Марина Белоус.

«Появление сквера "Семейный" стало возможным благодаря совместным усилиям власти и бизнеса. Сквер уже стал настоящим местом притяжения не только для жителей, но и для гостей Тамани. Не случайно его открытие состоялось в День защиты детей — замечательный, добрый праздник, напоминающий нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несем за юное поколение. Уверен, что сквер "Семейный" станет еще одной визитной карточкой нашей станицы»,— прокомментировал глава Таманского сельского поселения Максим Хорошилов.

Также завершено комплексное благоустройство в пос. Таманский. Рядом с ранее обновленной спортивной площадкой торжественно открыта детская площадка, оснащенная современным игровым оборудованием и прогулочными зонами. Ее открытие знаменует завершающий этап создания единого комфортного пространства для активного отдыха молодежи всех возрастов.

«Совместно с жителями и органами местной власти в рамках проекта "Твой голос, Тамань!" мы регулярно реализуем инициативы в сфере благоустройства,— подчеркнул директор департамента корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.— Среди них: реконструкция парка им. Мартыненко и детской площадки в пос. Прогресс, а также строительство детской площадки и благоустройство сквера "Семейного" в станице Тамань. Наши проекты направлены на развитие социальной инфраструктуры Таманского полуострова, повышение его привлекательности и создание комфортной среды для местных жителей».

Проект «Твой голос, Тамань!» — площадка для онлайн-голосований, которую ОТЭКО запустила в апреле 2022 года. На сайте компания проводит сбор инициатив от граждан, отбор и голосование за конкретные проекты улучшения инфраструктуры Таманского полуострова. В 2022, 2023 и 2024 годах портал также стал опорной точкой конкурса эссе старшеклассников с видением дальнейшего развития Темрюкского района. А в 2023 году на сайте народным голосованием выбрали, какой спектакль поставят в таманском ДК при поддержке предприятия.