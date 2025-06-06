Бывших управленцев ВТБ осудят в Нижнем Новгороде

В Нижегородский райсуд передано уголовное дело в отношении бывшего заместителя нижегородского офиса ВТБ Антона Хейлова и экс-начальника отдела по развитию розничного бизнеса Антона Рябчикова, следует из судебной картотеки. Их обвинили в превышении полномочий по ст. 286 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель управляющего РОО "Нижегородский" банка ВТБ 24 Антон Хейлов

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Бывший заместитель управляющего РОО "Нижегородский" банка ВТБ 24 Антон Хейлов

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», подсудимым инкриминировали поборы с подчиненных за общее покровительство по службе. По фабуле дела, Антон Хейлов поручил подчиненному Антону Рябчикову выписывать работникам офиса банка повышенные премии. Половину этих сумм экс-руководитель забирал себе, а остальные тратились на представительские расходы и подарки клиентам банка, полагает следствие.

Изначально фигурантов обвинили в получении взяток по ст. 290 УК РФ, однако в окончательной редакции им вменили в вину более мягкую статью 286 УК РФ. Антон Хейлов, в отличие от бывшего подчиненного Рябчикова, не признал вину. Дата судебного разбирательства пока не назначена.

Владимир Зубарев