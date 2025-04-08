Экс-управленцам нижегородского офиса ВТБ изменили статьи обвинения
Как выяснил «Ъ-Приволжье», бывшему начальнику отдела по развитию розничного бизнеса нижегородского офиса ВТБ Антону Рябчикову, обвиненному в 2024 году в получении взятки (ст. 290 УК РФ), изменили статью на превышение полномочий (286 УК РФ).
Накануне ему предъявили обвинение по ст. 286. Также, по данным «Ъ-Приволжье», его руководитель, заместитель управляющего нижегородского офиса Антон Хейлов тоже пойдет по статье о превышении полномочий вместо взятки, обвинение ему предъявят на днях. Затем фигурантов начнут знакомить с материалами дел.
На момент возбуждения дела следствие полагало, что в 2022–2024 годах Антон Рябчиков собирал деньги с подчиненных за общее покровительство по службе. Уволенный сотрудник банка вину не признал. В начале предварительного расследования обвиняемый дал показания на Антона Хейлова, который первоначально фигурировал в деле как свидетель.