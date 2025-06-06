Прокуратура взяла на контроль ситуацию с водоснабжением в пензенском ЖК

Прокуратура Пензенской области поставила на контроль ситуацию с водоснабжением жителей ЖК «Зеленодольский». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЖК «Зеленодольский» отключили водоснабжение и туда поставляют воду, которая не соответствует санитарным требованиям. В ходе проверки областная прокуратура выяснила, что в ЖК расположено девять многоквартирных домов, которые возводило ООО «Специализированный застройщик "Доступное Жилье"» с 2013 по 2022 год, обеспечением водоснабжения комплекса из артезианских скважин, которые не включены в централизованную систему водоснабжения, занимается ООО «Комэнерго».

В январе текущего года обрушился геологический пласт, и в одной из скважин оказалось множество песка и глины. В результате перестали работать глубинные насосы, прекратилось водоснабжение многоквартирных домов сверх установленного норматива. По итогам проведенной проверки выяснилось, что поставляемая в квартиры жилых домов вода не соответствует требованиям санитарных правил.

Прокурор Первомайского района Пензы внес главе ООО «Комэнерго» представление. В итоге жителям домов произвели перерасчет платы за поставляемые коммунальные услуги ненадлежащего качества. Директора компании привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ и ст. 6.5 КоАП РФ. Организация-застройщик организовала работы по присоединению ЖК к централизованным сетям холодного водоснабжения.

Павел Фролов