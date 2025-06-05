«Трактор» продлил контракты с двумя сотрудниками тренерского штаба

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» продлил контракты с ассистентом главного тренера Рафаэлем Рише и тренером вратарей Петером Шкрабелом. Они продолжат работу с командой в сезоне 2025/2026, сообщает пресс-служба ХК.

Словенский тренер Петер Шкрабел присоединился к «Трактору» летом 2023 года, а канадец Рафаэль Рише — в межсезонье 2024/2025.

На сегодняшний день контракты с командой также обновили генеральный менеджер клуба Алексей Волков, защитник Сергей Телегин, нападающий Семен Дер-Аргучинцев и вратарь Сергей Мыльников. Кроме того, клуб обменял защитника Илью Николаева на форварда Андрея Никонова из ХК «Сочи».

«Трактор» покинули капитан Владимир Ткачев и вратарь Зак Фукале. Первый продолжит работу в составе команд «Сибирь» (Новосибирск), второй — в «Динамо» (Минск). Контракты также не стали продлевать ассистенты главного тренера Борис Миронов и Юрий Кузьменков.

Ольга Воробьева