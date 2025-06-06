Российская армия взяла Федоровку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России заняли населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны. В операции участвовали подразделения группировки войск «Восток».

4 июня российская армия взяла под контроль населенный пункт Редкодуб в том же регионе. Кроме того, по данным оборонного ведомства, с 24 по 30 мая военнослужащие РФ заняли 13 населенных пунктов, 7 из них — в ДНР. 31 мая Минобороны сообщало о взятии Новополя в Волновахском районе ДНР.