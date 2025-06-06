В Белгородской области восстановлено движение поездов после повреждения путей

Движение поездов на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба ЮВЖД.

В филиале РЖД отметили, что принимаются меры по минимизации времени задержки ряда пассажирских поездов. Пассажиры поездов №695 Курск — Белгород и №71 Москва — Белгород были доставлены на нужную станцию автобусами со станции Прохоровка.

Сегодня утром из-за повреждения железнодорожных путей произошел сход резервного тепловоза в Прохоровском районе. Пострадавших нет. Губернатор региона Вячеслав Гладков в качестве предварительной причины происшествия назвал подрыв.

Днем ранее из-за повреждения железной дороги в Воронежской области также был остановлен ряд поездов.

Ульяна Ларионова