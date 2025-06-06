Власти Ижевска рассказали об учебном процессе в школе №20 после реорганизации

В ижевской школе №20, родители учеников из которой обратились с жалобой на реорганизацию в Следственный комитет России (СКР), установят «плавающее расписание», чтобы все дети изучали предметы в профильных кабинетах и лабораториях. Об этом сообщили в управлении образования городской администрации в ответ на сомнения родителей, что все ученики поместятся в одном здании. Классы на уроках физкультуры разведут по разным помещениям. Открытые вакансии педагогов «двадцатки» в том числе перекроют преподавателями из школы №65.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СОШ №20, vk Фото: СОШ №20, vk

«В следующем учебном году 158 ребят 6-9-х классов приняли решение продолжать обучение в школе №20, они уже выстроили свой путь от дома до школы, привыкли к этому микрорайону, — сказала начальник управления Елена Рассомахина. — Часть учителей из 65-й вольются в коллектив “двадцатки”, что позволит закрыть существующие педагогические вакансии. Основную образовательную программу все дети будут проходить в новом корпусе школы, построенном в 2019 году, а во втором здании организуют внеурочную деятельность — это занятия с волонтерами, кружки и секции, подготовка ребят к олимпиадам и так далее».

В новом корпусе школы подготовили 24 кабинета. 22 группы учеников, собранные из двух и более классов, будут обучаться в первую смену. Еще 13 таких классов-комплектов — во вторую. Власти Ижевска отмечают, что объединение двух образовательных организаций поможет привлечь дополнительные средства на развитие материально-технической базы школы №20.

Напомним, этой весной к учебному учреждению присоединили школу №65. После этого родители учеников школы №20 обратились в СКР с требованием проверить законность реорганизации. Они указывали, что при проектной вместимости в 825 учеников в здании обучается почти 1,4 тыс. несовершеннолетних, а бывшие ученики школы №65 вынуждены ходить по 4 км до нового учебного учреждения. Региональное СУ СКР начало доследственную проверку.

28 мая глава Ижевска Дмитрий Чистяков во время прямого эфира назвал решение о реорганизации правильным. Он добавил, что сейчас невозможно построить новое здание на месте, где находилась школа №65. «Очень маленький участок, болотистая местность. А куда детям? Они распределены по другим школам»,— сказал градоначальник.

6 июня стало известно, что родители другой ижевской школы №67 записали видеообращение к депутату Госдумы от Удмуртии Андрею Исаеву. Образовательное учреждение планируют объединить со школой №28. Обратившиеся заявили, что местные власти «пытаются ущемить» права учеников. Ранее родители учеников школы №67 обратились в региональную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Удмуртии Ольге Авдеевой. После этого председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушении прав учащихся одной из ижевских школ. К пресс-релизу была приложена фотография школы №28. В региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка.

Помимо объединения школ власти Ижевска проводят реорганизацию детских садов. В 2025 году попарно планируется объединить 14 дошкольных учреждений. В мэрии и управлении образования обосновывают реорганизацию «укреплением ресурсных возможностей». Директора детсадов сходятся во мнении, что учреждения объединяют в том числе из-за падения рождаемости. Эксперты отмечают отсутствие жалоб на реорганизацию от родителей дошкольников, но ранее законных представителей волновало возможное увеличение численности воспитанников в группах и сохранение коллективов.

Подробнее о реорганизации детсадов читайте в материале «Стройтесь по парам».