Силовики ликвидировали группировку фальшивомонетчиков на юге России

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидировали преступную группировку, которая производила и распространяла поддельные пятитысячные банкноты в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Расследование началось после получения информации о тайниках с фальшивыми деньгами в Ростовской области. Как установили правоохранители, 38-летний житель Дагестана координировал распространение подделок, доставляя партии фальшивых купюр в Новошахтинск.

Участники схемы расплачивались поддельными банкнотами в магазинах, а полученную в качестве сдачи настоящую валюту передавали руководителю.

В 2023 году полиция закрыла четыре нелегальные типографии в Дагестане. По делу возбуждено 40 уголовных дел, 29 фигурантов находятся в СИЗО Ростова-на-Дону и Ростовской области. Им предъявлено обвинение в 332 эпизодах преступной деятельности.

Дополнительно задержаны еще 5 участников криминальной схемы, включая предполагаемого организатора и его ближайших соучастников. В отношении них возбуждены дела по статье 186 УК РФ об изготовлении и сбыте поддельных денег.

Николай Аксенов