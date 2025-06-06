Роспотребнадзор заново проведет проверки в тюменских магазинах «Светофор»

Магазины сети дискаунтеров «Светофор» в Тюменской области снова будут проверены, передает портал 72.ru со ссылкой на главу Роспотребнадзора по региону Галину Шарухо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По ее словам, по итогам прошлых проверок более тонны товаров было изъято из продажи, работу некоторых магазинов приостанавливали. «Была административная практика, штрафы наложены. Были даны предписания. И сейчас мы готовимся проверить выполнение этих предписаний. Сроки уже подходят. Все будет проверено. Я надеюсь, это было полезно для этого хозяйствующего субъекта и пошло ему только на пользу»,— сообщила Галина Шарухо.

Напомним, в феврале в Тюменской области по результатам проверок ведомства были временно закрыты как минимум три магазина: в селе Абатское (на семь суток), в Тюмени на ул. Ветеранов Труда, 58 (на 40 суток) и на ул. 30 лет Победы, 1 (на 60 суток). Причиной закрытия стали выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ирина Пичурина