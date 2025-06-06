В Екатеринбурге впервые реализуют КРТ в Академическом районе

В программу комплексного развития территории (КРТ) впервые заявят землю в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В главархитектуре работают над подготовкой к КРТ восьми территорий, которые находятся в Железнодорожном, Чкаловском, Академическом и Октябрьском районах. В Академическом ранее не выделяли землю под КРТ.

На данный момент в городе подписано 14 соглашений о комплексном развитии территорий, участки находятся в Верх-Исетском, Орджоникидзевском, Железнодорожном, Кировском, Чкаловском и Октябрьском районах, из них 10 относятся жилой застройке и четыре — к нежилой. В отношении еще одной территории ожидается подписание договора, одну готовят к аукциону.

Напомним, Академический — самый новый район Екатеринбурга, недавно отметивший свое 20-летие. В Академическом появился первый новый районный суд в истории Российской Федерации, там планируется строительство масштабного медицинского кластера за 4,5 млрд руб. На юбилее района объявили о том, что возле Храма во имя Святых Божиих строителей появится общественный центр в виде Кремля, там будут кофейни, выставочные пространства, ЗАГС и церковно-приходская школа.

Анна Капустина