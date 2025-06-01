В Академическом в Екатеринбурге появится общественный центр в виде Кремля

В Академическом районе Екатеринбурга появится общественный центр, который внешне будет напоминать Кремль. Об этом сообщили в управляющей компании «Академический».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УК «Академический» Фото: пресс-служба УК «Академический»

Центр построят в честь 20-летия Академического района. Центр появится рядом с Храмом во имя Святых Божиих строителей. Первый камень заложили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор группы компаний «Кортрос» Станислав Киселев.

В центре появятся кофейни и семейные рестораны, ювелирные салоны, ателье, сувенирные лавки, художественные мастерские и студии красоты. В здании создадут лекционные залы и выставочные пространства. В отдельном крыле планируют разместить ЗАГС и церковно приходскую школу.

Ранее на обсуждение вынесли генплан Екатеринбурга до 2045 года, в котором предусмотрена возможность продления ветки метро до Академического района. Оставить замечания к проекту можно до 6 июня.

Анна Капустина