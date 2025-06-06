Геленджик вошел в топ направлений для отдыха в апартаментах в июне

Геленджик вошел в десятку популярных направлений для отдыха в апартаментах в июне 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса бронирований Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В июне 2025 года популярность размещения в апартаментах увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом.

Средняя стоимость одной ночи в апартаментах в Геленджике — 6,8 тыс. руб. (средняя продолжительность поездки — девять ночей). В топ также вошли: Санкт-Петербург — 6,3 тыс. руб. (пять ночей), Сочи — 6,2 тыс. руб. (девять ночей), Ялта — 4,8 тыс. руб. (восемь ночей), Калининград — 4,5 тыс. руб. (шесть ночей), Кисловодск — 4,1 тыс. руб. (семь ночей), Зеленоградск — 7,3 тыс. руб. (семь ночей), Светлогорск — 5,7 тыс. руб. (восемь ночей) и Евпатория — 3,3 тыс. руб. (девять ночей).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Анапа и Геленджик обогнали Сочи по росту цен на новостройки. В Геленджике рост составил 15%, достигнув 298 тыс. руб. за «квадрат». В Анапе цены выросли на 12% и составили 260,9 тыс. руб. В Новороссийске прирост составил почти 3%, а в Туапсе цены остались на прежнем уровне.