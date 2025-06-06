Председатель курского комитета соцзащиты населения вернулся из «Барса»

Председатель комитета соцзащиты населения Курска Сергей Брежнев завершил службу в добровольческом отряде «Барс», которая продлилась полгода. Об этом сообщил и. о. мэра Сергей Котляров в своем Telegram-канале.

Сергей Брежнев проходил службу в Глушковском районе. О его уходе в «Барс» стало известно в декабре прошлого года. Обязанности руководителя комитета исполняла Светлана Германова.

В середине мая из добровольческого отряда вернулся заместитель главы Курска по вопросам управления делами и обеспечения деятельности Андрей Ковалев.

О массовом вступлении чиновников макрорегиона в «Барс» — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова