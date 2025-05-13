Замглавы Курска вернулся из «Барса»

Заместитель главы Курска по вопросам управления делами и обеспечения деятельности Андрей Ковалев завершил службу в добровольческом отряде «Барс» и с 12 мая вернулся к своим обязанностям. Об этом сообщил и. о. мэра Сергей Котляров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ковалев

Фото: из Telegram-канала и.о. главы Курска Сергея Котлярова Андрей Ковалев

Фото: из Telegram-канала и.о. главы Курска Сергея Котлярова

В «Барсе» Андрей Ковалев был заместителем командира роты. Он служил в Глушковском районе.

В рядах «Барс-Курск» сейчас находятся председатель комитета соцзащиты Сергей Брежнев и начальник отдела протокола администрации города Андрей Попов.

Почему чиновники макрорегиона вступают в добровольческие отряды — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова