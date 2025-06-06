Администрация Октябрьского района Уфы ищет поставщика новогодней елки

Администрация Октябрьского района Уфы ищет подрядчика установки новогодней елки на площади перед Дворцом спорта. Как следует из материалов портала госзакупок, начальная максимальная цена контракта — 2,8 млн руб.

Подрядчик должен предоставить и установить каркасную ель и ее ограждение, оформленное новогодним баннером до 25 ноября. Дерево должно быть не менее 20,1 м в высоту. Конструкция должна прослужить как минимум три года. Новогоднюю ель необходимо украсить металлическими полуарками с подсветкой, зеркальными снежинками и шарами диаметром от 20 до 40 см, звездой и гирляндами. После использования нужно будет демонтировать конструкции.

Контракт профинансируют из муниципального бюджета. Новогодняя елка закупается в рамках наказов избирателей депутатам горсовета.

Наталья Балыкова