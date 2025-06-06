Конфискованный у нижегородца Porsche Cayenne передали на нужды СВО
Судебные приставы Нижегородской области передали конфискованный по приговору суда Porsche Cayenne на нужды специальной военной операции. Его владелец был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщили в ГУФССП России по Нижегородской области 6 июня.
Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области
Конфискацией занимался сотрудник Городецкого райотделения ГУФССП. Он направил запрос в Минобороны с предложением передать иномарку на нужды СВО. «Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей специальной военной операции»,— говорится в сообщении судебных приставов.
Как писал «Ъ-Приволжье», недавно судебные приставы Нижегородской области передали на нужды СВО еще три автомобиля.