Конфискованный у нижегородца Porsche Cayenne передали на нужды СВО

Судебные приставы Нижегородской области передали конфискованный по приговору суда Porsche Cayenne на нужды специальной военной операции. Его владелец был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщили в ГУФССП России по Нижегородской области 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области

Конфискацией занимался сотрудник Городецкого райотделения ГУФССП. Он направил запрос в Минобороны с предложением передать иномарку на нужды СВО. «Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей специальной военной операции»,— говорится в сообщении судебных приставов.

Как писал «Ъ-Приволжье», недавно судебные приставы Нижегородской области передали на нужды СВО еще три автомобиля.

Анастасия Титова