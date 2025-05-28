Еще три автомобиля нетрезвых водителей из Нижегородской области передали на СВО

Судебные приставы Нижегородской области передали в зону СВО еще три автомобиля, владельцев которых ранее дважды задержали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области 28 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области

Владельцев автомобилей Renault Arkana, Renault Logan и Kia Sorento Prime судили по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Ранее за вождение машины в нетрезвом виде они уже подвергались административному наказанию в виде лишения водительских прав.

Кроме конфискации авто, Дзержинский городской суд назначил владелице Renault Arkana наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб., а владельцу Renault Logan — в виде 200 часов обязательных работ. Наказание владельцу Kia Sorento Prime, изъятого в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, не уточняют.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», ранее судебные приставы Нижегородской области передали на нужды СВО три автомобиля и мопед.

Анастасия Титова