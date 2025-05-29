Анапа и Геленджик обогнали Сочи по росту цен на новостройки

На побережье Черного моря в Краснодарском крае новостройки в Геленджике и Анапе подорожали больше всего за год — на 12-15%. Как сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на «Мир квартир», в Сочи же рост цен составил 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналитики отметили, что стоимость новостроек в Геленджике увеличилась почти на 15%, достигнув 298 тыс. руб. за «квадрат». В Анапе цены выросли на 12% и составили 260,9 тыс. руб. В Новороссийске прирост составил почти 3%, а в Туапсе цены остались на прежнем уровне.

На вторичном рынке также лидирует Геленджик, где кв. м подорожал на 9,2% и теперь стоит 247 тыс. руб. В Сочи вторичное жилье увеличилось в цене на 4%, в Туапсе и Анапе — на 5%, а в Новороссийске — почти на 7%.

В целом, новостройки на побережье Черного моря стоят около 270 тыс. руб. за «квадрат», в то время как вторичное жилье — 208,3 тыс. руб., что делает новые дома на 30% дороже.

Как рассказал генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко, стоимость обычных квартир в Сочи не растет, а Геленджик и Анапа продолжают лидировать по ценовым изменениям, несмотря на экологические проблемы.

«Ъ-Сочи» писал, что в апреле 2025 года стоимость «квадрата» в Сочи достигла 296 тыс. руб., что делает его вторым по дороговизне после Москвы. Студии и однокомнатные квартиры составили 59% всего спроса на вторичном рынке курорта.

Мария Удовик