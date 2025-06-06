Интерес к трансферам из Санкт-Петербурга в Москву за год вырос в три раза

Количество броней трансферов из Петербурга в Москву выросло в три раза по сравнению с маем 2024 года. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Авито Услуги». Общий рост спроса на трансферы среди жителей Северной столицы за год, по данным компании, составил 94%.

Направлением с самым большим ростом популярности стал Китай — поездки туда бронируют в 15 раз чаще. «Особенно заметен ажиотаж среди жителей Санкт-Петербурга, что связано с упрощением визового режима»,— отмечается в пресс-релизе.

Спрос на перевозки в Ялту среди петербуржцев за год вырос на 99%, а в Сочи — на 35%. Самым востребованным направлением у жителей Петербурга, по данным сервиса, является Закавказье, в том числе Грузия — туда стали ездить на 89% чаще.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург вошел в тройку самых выгодных городов для поездок с детьми этим летом.

Артемий Чулков