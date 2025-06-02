Петербург вошел в тройку самых выгодных городов для поездок с детьми этим летом

Санкт-Петербург вошел в топ регионов, наиболее выгодных для путешествий с детьми летом текущего года. К таким выводам по итогам собственного исследования пришли аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», результатами которого они поделились с «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Самым популярным по бронированиям в июне, июле и августе 2025 года стал Ставропольский край, где средняя цена за одну ночь составляет 9 150 рублей. На втором месте — Республика Татарстан (9 170 руб.), замыкает тройку лидеров Ленинградская область (9 355 руб.).

При этом среди российских городов наиболее выгодные бронирования можно найти в Москве (7 330 руб.), Калининграде (8 635 руб.) и Петербурге (8 950 руб.)

Отдельный блок исследования был посвящен туристам из Санкт-Петербурга. Анализ показал, что среди популярных российских регионов у жителей города и области для отдыха семьей этим летом лидирует Краснодарский край, где средняя стоимость проживания за ночь составляет 10 710 рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге 73% жителей пока не определились с датой и направлением для отпуска.

Андрей Цедрик