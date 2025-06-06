Семь организаций незаконно использовали нежилые помещения в Пушкинском районе

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга по итогам проверки исполнения требования законодательства об использовании находящихся в федеральной собственности объектов нежилого фонда выявила нарушения сразу у нескольких организаций на юге города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что нежилые помещения, закрепленные за одним из научных учреждений на праве оперативного управления, сданы в аренду индивидуальным предпринимателям и организациям без заключения договоров и согласия собственника имущества.

В итоге в отношении семи юридических лиц были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ (использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов).

По результатам рассмотрения постановлений районного прокурора Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал юрлиц виновными и назначил наказания в виде штрафов и предупреждений, отметили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что нежилые помещения на Брестском бульваре в Красносельском районе Петербурга незаконно сдавались в аренду для салона красоты.

Андрей Цедрик